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أخبار العالم

ضربة قاصمة لتنظيم داعش الإرهابي .. أول دولة عربية تعلق على مقتل البغدادي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:19 م
البغدادي
البغدادي
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أحمد قاسم
أعربت مملكة البحرين، اليوم الأحد، عن تهانيها للولايات المتحدة الأمريكية بعد عملية استهداف ومقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وقال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة عبر حسابه بموقع "تويتر": "مقتل المجرم أبو بكر البغدادي يشكل ضربة قاصمة لتنظيم داعش الارهابي، نحيي الأشقاء و الحلفاء على جهدهم ونجاحهم في العثور عليه والتخلص منه".

واستهدفت عملية عسكرية أمريكية في سوريا أبو بكر البغدادي، فيما قال عدد من المسئولين الأمريكيين إن البغدادي كان هدفا لغارة ليلية، لكنهم امتنعوا عن الجزم بقتله، إلى حين إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن ذلك رسميا في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض.

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي إن البغدادي قتل بعد تفجير "سترته" الناسفة، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من رفاق البغدادي قتلوا أيضا في العملية، التي لم يسقط فيها قتلى من القوات الأمريكية.

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