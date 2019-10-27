بأمر فايلر.. غياب 7 لاعبين عن مران الأهلي

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي يقام على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، غياب 7 لاعبين.





ومنح السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، راحة إضافية من التدريبات لكل من "السباعي محمد الشناوي، وأيمن أشرف، وأحمد فتحي، وحمدي فتحي، وعمرو السولية، وحسين الشحات، ومحمد مجدي أفشة"، تحسبا لانضمامهم إلى قائمة منتخب مصر.



