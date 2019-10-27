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رياضة

بأمر فايلر.. غياب 7 لاعبين عن مران الأهلي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:47 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي يقام على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، غياب 7 لاعبين.

ومنح السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، راحة إضافية من التدريبات لكل من "السباعي محمد الشناوي، وأيمن أشرف، وأحمد فتحي، وحمدي فتحي، وعمرو السولية، وحسين الشحات، ومحمد مجدي أفشة"، تحسبا لانضمامهم إلى قائمة منتخب مصر.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر 7 نوفمبر، في إطار الاستعداد لمواجهة كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.
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