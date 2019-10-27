لن تصدق .. رجل يجبر آديل على خسارة وزنها

بعد انتشار صور جديدة للنجمة العالمية "آديل" خلال حضورها عيد ميلاد النجم العالمى "دريك" أثارت آديل ضجة كبيرة بظهورها بإطلالة رائعة بعد أن خسرت الكثير من وزنها وهو ما خطف الأنظار وأثار الجدل حول كيفية خسارة وزنها بهذا الشكل الملفت.



فقد كانت اطلالتها عبارة عن فستان أسود أنيق وارتدت معه حزام خصر مرن ساعد فى إظهار خسارتها لوزنها، أما بالنسبة للشعر، فاختارت "أديل" تسريحة شعر كلاسيكية، مع ميك أب بسيط جعلها شديدة الجاذبية.



وعلى هذا النحو أكد موقع " daily mail" أن آديل لجأت لاتباع نظام صارم خاص باللياقة البدنية وكذلك في النظام الغذائى الخاص بها، بالإضافة الى أعتيادها لأرتاد صالة الألعاب الرياضية والقيام بتمارين شاقة للغاية بشكل مستمر مع نفس المدرب الرياضي الذي قام بتدريب جينيفر لورانس.



ومن الواضح أنه هناك تغيرات واضحة في حياة النجمة العالمية آديل بعد أرتباطها بمغني الراب " سكيبتا " كما أنها تحرص على أداء تمريناتها بانتظام وتستمتع جدا بذلك، كما أن كل المحيطين بآديل يدعمونها بشكل كبير.

