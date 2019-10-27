بعد هدف محمد صلاح .. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن

واصل فريق ليفربول التغريد وحيدًا في صدارة الدوري الإنجليزي، بفوزه على ضيفه توتنهام بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز في إطار الجولة الـ 10 من المسابقة.



افتتح توتنهام التسجيل فى الدقيقة الأولى عن طريق هاري كين بعد تسديدة من سون من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالعارضة وارتدت فتابعها كين برأسية.



وأدرك ليفربول هدف التعادل في الدقيقة 51 عن طريق هندرسون بعد تمريرة رائعة من الجبهة اليمنى عن طريق فيرمينو، الذي مررها بالمقاس على قدم هندرسون الذي سددها بقوة لتسكن شباك توتنهام، وجاء هدف الفوز من توقيع محمد صلاح فى الدقيقة 75 من ركلة جزاء .



وعاد محمد صلاح من بعيد بهدفه في شباك توتنهام بعد أن أصبح في المركز الثامن من ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 5 أهداف.



وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كاملًا كالاتي: