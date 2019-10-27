شتوي ولا خريفي.. لطيفة بإطلالة أنيقة تروج لألبومها الجديد

نشرت الفنانة لطيفة علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها جديدة من ألبوم معلومات أكيدة.



وظهرت لطيفة بجاكت أخضر ونسقت عليه قميص باللون الأبيض مع مكياجها البيج، والذي ابتعد عن الألوان الصارخة في اعتمدها علي مكياج إطلالاتها الجديدة .



وكانت تسريحة لطيفة منسقة ولائقة على إطلالاتها، حيث اعتمدت الشعر الكيرلي الواسع، وكتبت لطيفة في تعليق علي الصورة "

اتعودت اشتري لشخصين .. ولاحظ البياع انه قلوا وهذه الكلمات من إحدى أغاني الألبوم.





