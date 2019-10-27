خلال 24 دقيقة فقط.. رنيم الوليلى تتأهل لدور الـ8 في بطولة مصر الدولية للإسكواش

تفوقت لاعبة وادي دجلة رنيم الوليلي المصنفة الأولى على العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش علي الإنجليزية أليسون واترز في مباراة استمرت 24 دقيقة بنتيجة أشواط (3/0) بواقع نقاط (11/4)(11/3)(11/1) في مباراة دور الـ16 من بطولة مصر الدولية للإسكواش التى تقام تحت سفح الأهرامات في الفترة بين 25 أكتوبر 2019 إلى الأول من نوفمبر 2019 حيث تصل مجموع الجوائز المادية إلى 185 ألف دولار.





وقدمت رنيم الوليلي مباراة جيدة للغاية استطاعت أن تجذب أعين الجميع ، خصوصا بعد تألقها وتفوقها علي الإنجليزية أليسون واترز في المباراة التي جمعت بينهما اليوم.





وتستكمل باقي مباريات دور الستة عشر بعد غد الاثنين، حيث يلعب المصري كريم عبد الجواد المصنف الثالث عالميا مع ليو أو لاعب هونج كونج، فيما يلعب المصري مروان الشوربجي مباراة قوية مع مواطنه مصطفى عسل، ويلتقي الماليزي إيان يو نج، مع الفرنسي بابتيست ماسوتي، ويلتقي الويلزي جويل ماكين الذي أقصى طارق مؤمن مع الفرنسي فيكتور كروين.



