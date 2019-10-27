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رياضة

ألميريا تركي آل الشيخ يفك النحس بعد 6 جولات بدون فوز .. تفاصيل

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:59 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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إسماعيل محمود
حقق فريق ألميريا فوزًا هامًا على حساب نادي إكستريمادورا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، وذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

يذكر أن نادي ألميريا مملوك للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ، وذلك بعد شرائه للنادي في الصيف المنقضي بـ 20 مليون يورو تقريبًا.

افتتح دارون نونيز التسجيل لألميريا في الدقيقة 64 من علامة الجزاء ، قبل أن يضيف زميله لازو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 77 ، 84 ، لكن إكستريمادورا قلص الفارق عن طريق لاعبيه نونو وإيرام في الدقيقتين 92، 95 ، لكنهما لم يشفعا لفريقهما لتجنب الهزيمة أمام فريق ألميريا.

وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي ألميريا للنقطة 23 في المركز الثاني ، وذلك بعد سلسلة من عدم الانتصارات دامت 6 مباريات ، بينما توقف رصيد إكستريمادورا عند النقطة 13 في المركز التاسع عشر.
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