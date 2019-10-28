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حوادث

إخماد حريق هائل نشب بمعرض للسيارات في المهندسين.. صور

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:15 ص
صدى البلد
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محمد العسوي - احمد شريف
تمكنت قوات الدفاع المدني من إخماد حريق هائل شب بمعرض للسيارات في منطقة أحمد عرابي بحي المهندسين، في الساعة 11:30 من مساء أمس الأحد.

ودفعت القوات بعشرات من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق المندلع بمعرض يعلو مبنى سكني مكون من 4 أدوار.

ووفقًا لشهود العيان لم تقع أي خسائر بشرية، في حين تفحم المعرض بالكامل جراء الحريق.
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