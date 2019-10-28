إخماد حريق هائل نشب بمعرض للسيارات في المهندسين.. صور

تمكنت قوات الدفاع المدني من إخماد حريق هائل شب بمعرض للسيارات في منطقة أحمد عرابي بحي المهندسين، في الساعة 11:30 من مساء أمس الأحد.
ودفعت القوات بعشرات من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق المندلع بمعرض يعلو مبنى سكني مكون من 4 أدوار.
ووفقًا لشهود العيان لم تقع أي خسائر بشرية، في حين تفحم المعرض بالكامل جراء الحريق.
ودفعت القوات بعشرات من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق المندلع بمعرض يعلو مبنى سكني مكون من 4 أدوار.
ووفقًا لشهود العيان لم تقع أي خسائر بشرية، في حين تفحم المعرض بالكامل جراء الحريق.