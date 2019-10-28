إخماد حريق هائل نشب بمعرض للسيارات في المهندسين.. صور

تمكنت قوات الدفاع المدني من إخماد حريق هائل شب بمعرض للسيارات في منطقة أحمد عرابي بحي المهندسين، في الساعة 11:30 من مساء أمس الأحد.



ودفعت القوات بعشرات من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق المندلع بمعرض يعلو مبنى سكني مكون من 4 أدوار.



ووفقًا لشهود العيان لم تقع أي خسائر بشرية، في حين تفحم المعرض بالكامل جراء الحريق.

