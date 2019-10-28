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أخبار العالم

متظاهرون في العراق يحرقون علم إيران وصورة المرشد الأعلى.. فيديو

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:20 ص
صدى البلد
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شريف سيد
نشرت فضائية الغد العراقية شريط فيديو لحرق المتظاهرين في العراق لعلم إيران، والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وظهر في شريط الفيديو قيام المتظاهرين بحرق علم إيران، وصورة للمرشد الأعلى، حيث قال المتظاهرون: "هذا خامنئي"، وقاموا بحرق الصورة، وذلك تعبيرا عن غضبهم.

وتشهد المدن العراقية تظاهرات منذ فترة طويلة وذلك رفضا للتدخل الإيراني في الشأن الداخلي العراقي، وتنديدا بالظروف الاقتصادية.

وقامت القوات العراقية، أمس الأحد، بتفريق التظاهرات من الميادين العراقية، وخاصة ساحة التحرير في العاصمة بغداد.


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