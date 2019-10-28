وأين حقوق الناس الضالة

في ظل كارثة غرق شوارع القاهرة الكبري والمحافظات من جراء هطول الامطار ووفاة أكثر من عشرة أشخاص صعقا بالكهرباء من ملامستهم أعمدة الإنارة الموجودة بالشوارع واسلاكها مكشوفة وتوقف حركة المرور بشكل قاتل في شوارع القاهرة وخاصة في أحياء مصر الجديدة ومدينة نصر والنزهة وغيرها وحبس المواطنين في سياراتهم لأكثر من ٦ ساعات وذلك في غياب الأجهزة المحلية والمحافظين نجد ويا للعجب أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والتي من المفروض أن تبحث وتناقش هذه الكارثة وتحاسب المسؤولين وتقدم حلولا لتفادي هذه الكارثة تقدم تقريرا بشأن أزمة انتشار الكلاب الضالة وكيفية مواجهتها، لعرضه على المجلس وتوجيه وتكليف الجهات المعنية باتخاذ اللازم.وتجد العجب العجاب في هذا التقرير الذي طالب الحكومة بتشكيل لجنة تنسيقية برئاسة الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضى وعضوية ممثلين عن وزارات التنمية المحلية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبيئة و الصحة والسكان والمالية والتخطيط والإصلاح الإدارى والتربية التعليم والتعليم الفنى بالإضافة إلى سكرتير عام كل من محافظات القاهرة والبحيرة والقليوبية والإسكندرية الجيزة وإعداد خطة ورؤية استراتيجية شاملة يراعى فيها الاستدامة والتحديث وإلزام تلك اللجنة بإخطار مجلس النواب بالخطة المتفق عليها خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستين يومًا وغيرها من التوصيات التي تراعي حقوق الكلاب الضالة ومنها تدبير الاعتمادات المالية لاحتياجات تمويل تنفيذ الخطة الموضوعة وإلزام الوزير المختص بمتابعة مؤشرات الأداء والتقييم لتطبيق الخطة التنفيذية المنبثقة من توصيات هذا التقرير بالإضافة الي إفادة مجلس النواب بتقرير ربع سنوي مبين به كافة التفاصيل المرتبطة بتطور هذا البرنامج.وهنا أتوجه بالسؤال لأعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب واين حقوق الناس التي كانت ضالة ٦ ساعات ومحاصرة بالسيول في شوارع القاهرة ولاتجد من ينقذها ومنهم المرضي والذي يريد أن يقضي حاجته واضطر يفعلها في غير موضعها والمتوجه إلى منزله يريد الراحة بعد يوم عمل ومنهم الأطفال الذين كانوا بصحبة ذويهم وظلوا يبكون من طول الانتظار وايضا الذي كان متوجها إلى عمله في فترات مسائية كل هؤلاء وغيرهم الم يستحقوا منكم ان تظل اللجنة منعقدة لبحث هذه المشكلة ودراستها لعدم تكرارها مرة أخرى بدلا من إصدار التوصيات لبحث مشكلة الحيوانات والكلاب الضالة