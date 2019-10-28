القبض على وزيرين في العراق بتهمة إهدار المال العام

أفادت وكالة الأنباء العراقية، بأن القضاء العراقي أصدر أمر استقدام (ضبط قضائي) بحق وزيرين سابقين وهما نائبان في البرلمان حاليًا بقضايا هدر المال العام، وذلك على خلفية الاحتجاجات المستمرة في المدن العراقية حتى اللحظة، والتي زادت وتيرتها الجمعة الماضية على خلفية مقتل 7 متظاهرين وجرح العشرات.



وذكرت مصاد عراقية أن قوات مكافحة الشغب في بغداد بالعراق تطوق جامعتي دجلة والفراهيدي وتستخدم القنابل الصوتية لتفريق تظاهرات الطلبة المنادين بمحاربة الفساد، وذلك في استمرارٍ للمظاهرات التي توشك على اتمام شهر من الاحتجاجات.



كانت المظاهرات قد اندلعت في المدن العراقية في بداية الشهر الجاري احتجاجًا على تدني الخدمات العامة والفساد الحكومة والتوغل الإيراني في العراق.



ومع احتدام المظاهرات بعد أيام من اشتعالها، بدأ يسقط القتلى والجرحى، حيث زاد عدد القتلة عن 150 قتيًلا ومئات الجرحى.



واعترفت الحكومة العراقية بتقصيرها وتوعدت بمحاسبة المتورطين.

