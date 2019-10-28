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فن

قبل الانفصال.. ماذا قال عمرو سعد عن زوجته

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:28 ص
عمرو سعد وزوجته
عمرو سعد وزوجته
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شروق ابراهيم
فاجأت زوجة الفنان عمرو سعد، شيماء فوزي، جمهوره بإعلانها قرار الانفصال عنه بعد زواج دام 11 عامًا، وذلك عبر رسالة صادمة قالت فيها: "أعلن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد".

وكان عمرو سعد دائم التكتم على تفاصيل حياته الأسرية، ولا يتحدث عنها قط في وسائل الإعلام، والمرة الوحيدة التي أعرب فيها عمرو سعد عن مشاعره لزوجته كان من خلال صورة نشرها بحسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

حيث علق عمرو سعد على صورة لهما قائلا: "انتي لست فقط ام اولادي.. بل أنت ملكة هذه الأسرة".

يذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو سعد كان فيلم "حملة فرعون" الذى شارك فى بطولته محمد لطفى وتايسون وروبى وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز.
قبل الانفصال.. ماذا قال عمرو سعد عن زوجته
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