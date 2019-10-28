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برلمان

البرلمان يزف بشرى بشأن أسعار الكهرباء والمياه

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:34 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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أسامة علي
اعلن النائب فوزى فتى امين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، ان اللجنة تعتزم خلال الفترة المقبلة مناقشة تخفيض تعريفة المياه والكهرباء بالنسبة للصناعة المصرية بعد تخفيض اسعار الغاز لـ 5 صناعات.

وأكد فوزى فتى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، ثم ستقوم اللجنة بعرض الامر على المسؤولين، مؤكدا ان هذا الامر من شأنه تشجيع الصناعة.

وتابع قائلا:" لو الامر بيد اللجنة كانت منحت المستثمرين اراضي بمرافقها بدون الحصول على مقابل".

يشار إلى ان الحكومة قررت خلال وقت سابق تخفيض أسعار الغاز لبعض الصناعات المعدنية ومواد البناء، وهي صناعة الأسمنت، والحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.

وبحسب قرار رئيس الوزراء، انخفضت أسعار الغاز لصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 8 دولارات.

كما خفضت الحكومة سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات.
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