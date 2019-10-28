الدولار ينخفض قرشا واحدا في تعاملات اليوم

انخفض سعر صرف الدولار بمعدل طفيف يقدر بقرش واحد بنهاية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بما كان عليه أول الأسبوع الجاري.



وصل سعر صرف الدولار كأقل قيمة له بالمصرف العربي الدولي لـ16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الدولار في بنوك " مصر إيران للتنمية، المصرف المتحد، كريدي أجريكول، التجاري الدولي، العربي الافريقي، الاسكندرية" نحو 16.08 جنيه للشراء و 16.18 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الصرف للدولار في بنوك " اتش اس بي سي، عودة، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، التعمير وو الاسكان، بلوم، العقاري العربي المصري، مصر، الأهلي، قناة السويس،ـ المشرق" نحو 16.09 جنيه للشراء و 1619 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الدولار ببنوك " الكويت الوطني، الأهلي الكويتي، سايبـ، البركة" نحو 16.1 جنيه و 16.2 جنيه للبيع.



وبلغ أعلي سعر للدولار بمصرف أبوظبي الاسلامي لـ 16.12 جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع.

