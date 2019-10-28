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حوادث

انتحار فتاة في بني سويف لمرورها بأزمة نفسية

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 08:52 م
انتحار فتاة
انتحار فتاة
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محمد عبد الحليم
شهدت محافظة بني سويف اليوم إقدام فتاة في العقد الثاني من العمر على الانتحار، اليوم الاثنين، بتناول مادة سامة، وذلك لمرورها بأزمة نفسية.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى سمسطا المركزي، بوصول الفتاة "د.خ.ت" 18 سنة مقيمة بقرية تابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة جثة هامدة، بادعاء تناول مادة سامة.

بسؤال أسرة الفتاة أقروا بتناولها مادة سامة "مبيد حشري" للتخلص من حياتها، على خلفية مرورها بأزمة نفسية.

وأفاد توقيع الكشف الطبي على الجثة، بواسطة مفتش الصحة، أن سبب الوفاة توقف بعضلة القلب وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول مادة سامة ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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