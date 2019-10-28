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أخبار العالم

قوات حرس السواحل الليبية تعترض قاربا يقل مهاجرين أفارقة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 08:38 م
مهاجرين أفارقة -
مهاجرين أفارقة - أرشيفية
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أ ش أ
أعلن متحدث باسم قوات حرس السواحل الليبية اليوم اعتراض قارب يقل مهاجرين أفارقة كانوا فى طريقهم للهجرة بشكل غير شرعى الى أوروبا.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن المتحدث أوضح ، في تصريح صحفي ، أن قوات حرس السواحل اعترضت هذا القارب المطاطي الذى كان يقل 53 مهاجرا قبالة سواحل غرب ليبيا ، وذلك على بعد نحو 25 كيلومترا من تونس.

وأشار المتحدث الى أن المهاجرين اقتيدوا الى أحد مراكز الاحتجاز فى طرابلس ، غير أنه لم يتطرق الى معلومات أخرى بشأن جنسياتهم.
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