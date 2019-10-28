قوات حرس السواحل الليبية تعترض قاربا يقل مهاجرين أفارقة

أعلن متحدث باسم قوات حرس السواحل الليبية اليوم اعتراض قارب يقل مهاجرين أفارقة كانوا فى طريقهم للهجرة بشكل غير شرعى الى أوروبا.



وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن المتحدث أوضح ، في تصريح صحفي ، أن قوات حرس السواحل اعترضت هذا القارب المطاطي الذى كان يقل 53 مهاجرا قبالة سواحل غرب ليبيا ، وذلك على بعد نحو 25 كيلومترا من تونس.



وأشار المتحدث الى أن المهاجرين اقتيدوا الى أحد مراكز الاحتجاز فى طرابلس ، غير أنه لم يتطرق الى معلومات أخرى بشأن جنسياتهم.