طائرة الصيد تتوج ببطولة الجيزة 15 سنة بفوز مثير على الزمالك

توج فريق 15 سنة للكرة الطائرة بنادي الصيد، بلقب بطولة منطقة الجيزة، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3 / 2، في مباراة مثيرة جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملاعب نادي الصيد بالدقي.





شهدت المباراة حضور محمد شرف عضو مجلس إدارة نادي الصيد، الذي حرص على دعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني، ومعه أشرف الفار مدير النشاط الرياضي بالصيد، أحمد نبيه ومحمد مصطفى مساعدي مدير النشاط الرياضي، بالإضافة لمسئولي اتحاد الكرة الطائرة ومنطقة الجيزة.





قدم لاعبو الصيد أداء جيدا وتقدموا منذ البداية قبل أن يتعادل الزمالك، إلا أن لاعبي الصيد تفوقوا على أنفسهم في الشوط الخامس وحسموه بنتيجة 15 / 10.





تضم قائمة لاعبي الصيد كل من حازم إيهاب رمزي، مروان علي عبد الحميد، فتحي هشام فتحي، علي أشرف فخري، محمد أشرف أحمد، أحمد خالد عبد العاطي، عمر حسام الدين منذر، يوسف محمد عبد الرحمن، سليم محمد عمرو، أحمد محمد عبد الرؤوف ، محمود أيمن محمود، عبد الرحمن أحمد حسين، أحمد حسام الدين فرحات، عمر كريم السيد، فضل عمرو فضل، محمد عماد مختار، زياد أحمد ماجد، عمرو خالد فتحي، عبدالرحمن فؤاد، يوسف شريف.



