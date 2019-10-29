صور مسربة تكشف عن مفاجأة في نظام تعليق الجيل القادم من السيارة كاديلاك إسكاليد



وتمكن المصورون من التقاط صور من داخل السيارة كشفت بوضوح هوية التصميم المستوحى من السيارة الاختبارية إسكالا.



واليوم حالف الحظ مصورين آخرين بالتقاطهم صورا لنظام التعليق الخلفي إلى إسكاليد 2021 حصل عليها موقع Tfltrucks. حيث اتضح هذه المرة نظام التعليق المستقل الذي يعتمد على ممتصات صدمات تحتوي على بالونات هوائية تؤكد أن إسكاليد 2021 سيتوفر بنظام تعليق هوائي يوفر أكبر قدر من الراحة.



وسيتم الكشف عن إسكاليد 2021 في الربع الأول من 2020 وستحصل على تغيير جدري داخليًا وخارجيًا. وتشير التقارير إلى توفر فئتين جديدتين لم تكن متوفرةً في السابق بالإضافة إلى الفئات القياسية, إحداهما فئة هجينة والأخرى فئة ذات أداء رياضي.

توالت في الآونة الأخيرة الصور المسربة لسيارات الـ SUV كبيرة الحجم من جنرال موتورز. وكان لكاديلاك إسكاليد الحظ الأوفر من الصور .