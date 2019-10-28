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أخبار العالم

قمة الذكاء الاصطناعي بالرياض.. أكبر حدث عالمي في مجال التقنية برعاية ولي العهد

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:53 م
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان
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قسم الخليج
تستضيف المملكة العربية السعودية نهاية شهر مارس المقبل، القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض يومي 30 و 31 مارس 2020

وتمثّل قمة الذكاء الاصطناعي ملتقى سنويا عالميا لتبادل الخبرات وعقد الشراكات بين الجهات والشركات الفاعلة في عالم البيانات والذكاء الاصطناعي على الصعيدين المحلي والدولي

وتقام الفعالية تحت رعاية ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الأمير محمد بن سلمان

وتعزّز قمة الذكاء الاصطناعي دور المملكة الريادي في مسيرة الذكاء الاصطناعي وقيادة الجهود العالمية في هذا المجال المتقدم، كما ستناقش القمة موضوعات عدة في مجال الذكاء الاصطناعي والاستفادة من تقنياته وتأثيرها في المجتمع والاقتصاد.

وأوضح رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رئيس اللجنة المنظمة الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، خلال مشاركته في "منتدى مستقبل الاستثمار" في نسخته الثالثة لعام 2019م، أن الذكاء الاصطناعي يقوم اليوم بدور محوري في التحول الرقمي في شتى المجالات، الحكومية منها والتجارية والصناعية والصحية وغيرها، مبينًا أن ما يحققه الذكاء الاصطناعي جدير بتغيير العالم من حولنا.

وأضاف أن القمة بمثابة منصة عالمية لمناقشة هذه التغيرات التقنية الحديثة وفهم الطرق التي يمكننا من خلالها تطويعها بما يعود بالنفع على البشرية.

وتحظى قمة الذكاء الاصطناعي في الرياض بتمثيل رفيع على أعلى المستويات الرسمية وذلك بمشاركة قادة سياسيين ورؤساء الشركات الرائدة عالميًا والشركات التقنية الكبرى والناشئة، إلى جانب الباحثين والأكاديميين ورواد الأعمال والمستثمرين.

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