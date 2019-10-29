أسعار لانسر بومة المستعملة في سوق السيارات.. تفاصيل بالفيديو

يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر حالة انتعاش كبيرة، بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في مصر.



ونستعرض في السطور التالية السيارة ميتسوبيشي لانسر" البومة" موديل 2006 المستعملة في سوق السيارات المستعملة في مصر.



جذبت السيارة ميتسوبيشي لانسر" البومة" موديل 2006 ، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرضها.



تنوعت أسعار السيارات وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.



ويتراوح سعر السيارة ميتسوبيشي لانسر" البومة" موديل 2006 والقريبة منها ما بين 145 ألفا لـ 150 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.



ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق اسعار السيارة ميتسوبيشي لانسر" البومة" موديل 2006 في سوق السيارات المصرية.

