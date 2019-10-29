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رياضة

مفاجأة.. عزمي مجاهد: عودة هاني أبو ريدة أو أحمد شوبير لـ رئاسة اتحاد الكرة واردة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:11 ص
أبو ريدة و شوبير
أبو ريدة و شوبير
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حسن العمدة
يرى عزمي مجاهد، مدير لجنة المتابعة باتحاد الكرة، أنه من الوارد عودة هاني أبو ريدة أو أحمد شوبير لرئاسة الاتحاد.

وقال عزمي مجاهد، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أشرف صبحي مقاتل ولا يتوقف عن العمل، كما اتفقت مع صفوت النحاس لعمل هيكلة إدارية بالاتحاد".

وأكمل عزمي مجاهد،: "من الوارد عودة هاني أبو ريدة أو أحمد شوبير لرئاسة اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة".
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