جلسة ثلاثية ممتدة.. مطالبة رئيس الزمالك بالاعتذار للصحفيين

تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في الأزمة التي نشبت منذ يومين، بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، ونقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان ، لحلها وإنهائها.



وما زالت الجلسة الثلاثية ممتدة حتى الوقت الحالي ، وتتضمن مطالبة مرتضى منصور بالاعتذار للصحفيين ولكل من اساء اليهم لانهاء الازمة ، وبدء صفحة جديدة بالاحترام المتبادل.



جاء ذلك بعد جلسة عقدت مع وزير الشباب والرياضة ، من بعض صحفيي برنامج الزمالك اليوم، والمطالبة بالتدخل، وبناء عليه ، طالب "صبحي" رئيس الزمالك ونقيب الصحفيين بالحضور لمقر وزارة الرياضة لعقد جلسة صلح.



وتناولت الجلسة أزمة الصحفيين أصحاب العضويات بنادي الزمالك، وأبدى رئيس الزمالك خلال الجلسة احترامه لمهنة الصحافة، وقال إنه يكن لها كل تقدير واحترام وطالب من ضياء رشوان أن يكون اجتماع مجلس النقابة في منزله وليس داخل نادي الزمالك.