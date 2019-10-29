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فن

عمرو أديب يعلن عن حفل تامر عاشور بالسعودية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 03:54 ص
عمرو اديب يعلن عن
عمرو اديب يعلن عن حفل تامر عاشور بالسعودية
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سعيد فراج
أعلن الاعلامي عمرو اديب خلال برنامجه " الحكاية " علي قناة mbc عن حفل تامر عاشور المقرر اقامته مساء الليلة الثلاثاء 29 اكتوبر ضمن فاعلية "ليالي المحروسة" والتي تقام ضمن فعاليات موسم الرياض الذي تنظمه هيئة الترفيه كما حرص علي نشر بوستر الحفل.

ويقدم تامر عاشور في الحفل مجموعة متميزة من أغنياته ،ويعيش تامر حالة من التألق الفني خلال الفترة الحالية بسبب نجاح البومه الاخير "أيام" وتواجده بكثافة في الحفلات الغنائية التي تحظي بتواجد جماهيري ضخم.

كما بدأ تامر عاشور يقدم التجهيز لألبومه الجديد مع شركة "ايرث برودكشن" المملوكة للدكتورة سارة الطباخ والتي تعاقد معها قبل شهرين لإنتاج وإدارة أعماله الفنية.
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