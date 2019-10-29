بفستان لامع وقصير.. مي عمر بإطلالة ساحرة ولحظة رومانسية مع زوجها

نشر المخرج محمد سامي صورة له برفقة زوجته الفنانة مي عمر عبر صفحته الرسمية على الانستجرام اثناء تواجدهم في بيروت، وقد ظهروا سويا بصورة رومانسية وكانت مي عمر تحضن زوجها، وهو ما دفع متابعيهم للتعبير عن حبهم الشديد لهم، والتمني لهم بالسعادة.

وعلق المخرج محمد سامي موجها كلماته لزوجته الفنانة مي عمر، وقال: with my queen، وتعني: برفقة ملكتي.

وظهرت مي عمر وهي ترتدي فستان اوف شولدرز باللون الاسود اللامع، والقصير، ومزود بذيل طويل على احد الجانبين، وهو ما ابرز من انوثتها بشكل كبير.

وتركت مي عمر شعرها منسظلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ومثالية، فيما اخترات بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث ابرزت جمال عينيها بالكحل الاسود، مع اختيار اللون الكمشيري كاحمر شفاه.