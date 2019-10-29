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أخبار العالم

بدء التدريبات البحرية المشتركة بين كوريا الجنوبية وأستراليا

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:18 ص
بدء التدريبات البحرية
بدء التدريبات البحرية المشتركة بين كوريا الجنوبية وأستراليا
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أ ش أ
أعلنت القوات البحرية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أن كوريا الجنوبية وأستراليا تجريان تدريباتهما البحرية المشتركة قبالة الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة الكورية اعتبارا من اليوم وتستمر حتى بعد غد الخميس لتعزيز قدراتهما التشغيلية المشتركة وشراكتهما.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن القوات البحرية "إن التدريبات التي أطلق عليها اسم "هايدوري - وللابي" بدأت في وقت سابق من اليوم في المياه بالقرب من مدينة بوهانج".

وتشارك في التدريبات 6 سفن حربية كورية جنوبية، بما في ذلك المدمرة "تشوي يونج" التي تبلغ حمولتها 4,400 طن، وغواصة و6 طائرات مثل طائرة المراقبة البحرية من طراز "بي - 3".

وأرسلت أستراليا المدمرة "هوبارت" المزودة بنظام أيجيس، والتي تبلغ حمولتها 6,300 طن، ومروحية من طراز MH-60.

وقالت القوات البحرية - في بيان - "تهدف التدريبات المشتركة إلى تعزيز قدرة القوات البحرية للبلدين على إجراء عمليات مشتركة وقابلية للتشغيل البيني".

يذكر أن كوريا الجنوبية وأستراليا أطلقتا تدريباتهما البحرية المشتركة لأول مرة عام 2012 بناء على اتفاق بين وزيري دفاعهما، وتدريبات هذا العام هي السادسة من نوعها.
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