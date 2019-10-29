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أخبار البلد

سماء القاهرة تشهد انطلاق حفل إشهار منظمة أفرو أكت.. غدا

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:48 ص
منظمة أفرو أكت
منظمة أفرو أكت
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أمينة الدسوقى
تشهد سماء القاهرة، غدا حفل إشهار، المنظمة الإفريقية "أفروأكت" للثقافة وتنشيط السياحة والتسويق الرقمي والتنمية الاقتصادية المستدامة، كمنظمة غير حكومية وغير ربحية مشهرة ومسجلة، لدى الإدارة المركزية للنقابات والجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي غدا الأربعاء بأحد فنادق القاهرة .

يشارك الحفل الدكتور حسين أبو العطا رئيس المنظمة ، الدكتور حسام درويش الأمين العام للمنظمة ، وقيادات المنظمة بالإضافة إلى جمع من سفراء القارة السمراء و الشخصيات العامة .

يذكر أن المنظمة الأفريقية "أفروأكت" للثقافة و تنشيط السياحة والتسويق الرقمي و التنمية الاقتصادية المستدامة تعمل على دعم تمكين الدول الأفريقية فى كل مجالات عمل المنظمة "الثقافية و الفنون و التجارة والزراعة والصناعة وتنشيط السياحة و التعليم و التنمية الاقتصادية المستدامة .

وتلعب المنظمة دور مهم وفعال بالتعاون مع كل الجهات المعنية إقليميا ودوليا فى القضاء على الفقر والبطالة والحد من وفيات الاطفال ودعم مبادرة 2 مليار صحة في افريقيا على غرار مبادرة فخامة الرئيس السيسي 100 مليون صحة و تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز التنمية البشرية والتعليم ومحو الامية كما ان المنظمة لديها برنامج خاصة لاقامة تحالفات بين الشركات والمؤسسات الافريقية.
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