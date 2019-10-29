سماء القاهرة تشهد انطلاق حفل إشهار منظمة أفرو أكت.. غدا

تشهد سماء القاهرة، غدا حفل إشهار، المنظمة الإفريقية "أفروأكت" للثقافة وتنشيط السياحة والتسويق الرقمي والتنمية الاقتصادية المستدامة، كمنظمة غير حكومية وغير ربحية مشهرة ومسجلة، لدى الإدارة المركزية للنقابات والجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي غدا الأربعاء بأحد فنادق القاهرة .





يشارك الحفل الدكتور حسين أبو العطا رئيس المنظمة ، الدكتور حسام درويش الأمين العام للمنظمة ، وقيادات المنظمة بالإضافة إلى جمع من سفراء القارة السمراء و الشخصيات العامة .





يذكر أن المنظمة الأفريقية "أفروأكت" للثقافة و تنشيط السياحة والتسويق الرقمي و التنمية الاقتصادية المستدامة تعمل على دعم تمكين الدول الأفريقية فى كل مجالات عمل المنظمة "الثقافية و الفنون و التجارة والزراعة والصناعة وتنشيط السياحة و التعليم و التنمية الاقتصادية المستدامة .



