Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اندلاع احتجاجات جديدة وأعمال عنف وشغب على نطاق واسع في تشيلي

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:46 ص
أعمال عنف وشغب في
أعمال عنف وشغب في تشيلي - أرشيفية
Advertisements
أ ش أ
اندلعت احتجاجات جديدة وأعمال عنف وشغب على نطاق واسع في تشيلي، وذلك على الرغم من تغيير الرئيس سيباستيان بينيرا لثمانية من وزراء حكومته الرئيسيين.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء أن الآلاف من المتظاهرين احتشدوا مرة أخرى وسط العاصمة سانتياجو، وقامت مجموعة منهم بإشعال النار في مبنى يضم مطعما للوجبات السريعة ومتاجر أخرى، مشيرة إلى أن رجال الإطفاء يعملون حاليا من أجل السيطرة على الحريق.
وكان الرئيس بينيرا قد استبدل وزراء الداخلية، والخزانة، والاقتصاد، والعمل، وأربع وزراء آخرين بمسئولين أصغر سنا، وينظر إليهم على أنهم أكثر وسطية، ويمكن الوصول إليهم بسهولة، وقال الرئيس التشيلي "لقد تغيرت تشيلي ويجب على الحكومة أن تتغير".

من جانبهم، يقول المتظاهرون إن مجلس الوزراء الجديد لا يكفي، وإنهم بحاجة إلى تغييرات حقيقية في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والمعاشات.
وكانت حكومة تشيلي قد أعلنت مؤخرا ارتفاع حصيلة ضحايا أعمال الشغب والعنف التي تشهدها مدن عدة إلى 15 قتيلا، وذلك بعد مرور نحو 10 أيام على بدء احتجاجات عارمة ومظاهرات حاشدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحرقوا مترو الأنفاق .. شاهد موجة غضب تجتاح مظاهرات تشيلي

معلقا على الاحتجاجات العنيفة.. رئيس تشيلي: نحن في حرب

بعد 5 أيام من الاحتجاجات العنيفة.. الرئيس التشيلي يعتذر لشعبه.. صور

تحذير خطير للإماراتيين في سانتاييجو و15 إقليما بـ تشيلي

بعد أسبوع من فرضها.. الرئيس التشيلي يعلن إلغاء حالة الطوارئ

ترشيحاتنا

اغتيال زعيم وحرب عالمية.. عراف يتنبأ بأحداث 2020

قصة زواج سري لـ الأمير وليام وزوجته كيت

ماتت عندما حاولت معرفة نوع الجنين.. تفاصيل صادمة

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 29 - 10 -2019..فيديو

زواج الأمير هاري وميجان يدخل العائلة المالكة في أزمة مالية

أرفض الزج باسمي.. تصريح ناري لـ تركي آل الشيخ عن الإساءة لمحمود الخطيب

Advertisements

علي جمعة يحذر من خطأ يقع فيه الكثيرون بتشغيل إذاعة القرآن الكريم ليلا

جمال رباني.. شاهد أحدث ظهور لـ هنا الزاهد ووالدتها وشقيقاتها

مفاجأة رئيس الزمالك للخطيب برعاية وزير الرياضة.. التفاصيل كاملة

صورة جديدة تجمع أحمد فهمي بـ هنا الزاهد وشقيقاتها من منزلها

لمن لم يستطع النوم ..رسول الله يوصي بترديد 22 كلمة تخلصك من الأرق فورا

وزارة النقل تنتفض بعد وفاة شاب وإصابة آخر تحت عجلات قطار طنطا.. كامل الوزير: حادث فردي ولن نسمح بتكراره.. دورات تأهيل وعلاج نفسي لكل العاملين في هيئة السكك الحديد.. و120 ألف جنيه إعانة عاجلة

عورة المرأة أمام المحارم وجلوس الأم بملابس قصيرة أمام أولادها

يكسر صمته بتصريحات نارية عن الخطيب..تركي آل شيخ: الأهلي كبير دائما ولا يقف على أحد

تعليق مؤثر من شيرين رضا عن شهيد التذكرة.. ومتابعوها: حق علبتين سجاير كانوا أنقذوهم

علاج سحر التفريق بين الزوجين بـ23 آية قرآنية لو كان دخول الجن بينهما بالحسد

دعاء في الصباح من 3 كلمات به تكسب 1000 حسنة وتمحو سيئات بعددها

اللجان الإلكترونية السبب.. نقيب الصحفيين يكشف عن مفاجأة رئيس الزمالك لـ الخطيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. 5 أعراض لـ دوالي الساقين

صورة جديدة تجمع أحمد فهمي بـ هنا الزاهد وشقيقاتها من منزلها

جمال رباني.. شاهد أحدث ظهور لـ هنا الزاهد ووالدتها وشقيقاتها