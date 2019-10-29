مانشستر سيتي يواجه ساوثهامبتون بـ كأس الرابطة الإنجليزية

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره ساوثهامبتون، اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية.



ويسعى فريق مانشستر سيتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطة جديدة نحو الحفاظ على اللقب الذي توج به الموسم الماضي، بينما يطمح ساوثهامبتون في مصالحة جماهيره بعد الخسارة المذهلة أمام ليستر سيتي 9- 1، في الدوري الإنجليزي.



ويفقد مانشستر لخدمات كلا من أولسكندر زينتشكينو وإيمريك لابورت في مباراة اليوم، بداعي الإصابة.



ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من كأس الرابطة الإنجليزية، إيفرتون مع واتفورد، بيرتون البيون مع ليستر سيتي، كرولي تاون مع كولشيستر، أكسفورد يونايتد مع سندرلاند.



