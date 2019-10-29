بـ11 مليار جنيه.. السعودية والبحرين توقعان اتفاقا بشأن جسر الملك فهد الموازي

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن السعودية والبحرين وقعتا اتفاقا بقيمة 11 مليار ريال بشأن المرحلة الانتقالية لمشروع جسر الملك فهد الموازي الذي يربط بين البلدين.



وكانت مصادر قالت لـ العربية إنه سيتم توقيع عقد استشاري المرحلة الانتقالية لمشروع الجسر الموازي لجسر الملك فهد، الذي يربط بين السعودية ومملكة البحرين، على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، اليوم الثلاثاء.



وأضافت المصادر أنه توقيع العقد يتم مع ثلاث شركات استشارية عالمية مالية وفنية وقانونية.



ويضم هذا الجسر مسارين للسكة الحديدية، الأول لقطارات الركاب والآخر لقطارات البضائع، بالإضافة لمسار السيارات.