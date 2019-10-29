Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بـ11 مليار جنيه.. السعودية والبحرين توقعان اتفاقا بشأن جسر الملك فهد الموازي

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 10:12 ص
جسر الملك فهد الموازي
جسر الملك فهد الموازي
Advertisements
شيماء مصطفى
أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن السعودية والبحرين وقعتا اتفاقا بقيمة 11 مليار ريال بشأن المرحلة الانتقالية لمشروع جسر الملك فهد الموازي الذي يربط بين البلدين.

وكانت مصادر قالت لـ العربية إنه سيتم توقيع عقد استشاري المرحلة الانتقالية لمشروع الجسر الموازي لجسر الملك فهد، الذي يربط بين السعودية ومملكة البحرين، على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، اليوم الثلاثاء.

وأضافت المصادر أنه توقيع العقد يتم مع ثلاث شركات استشارية عالمية مالية وفنية وقانونية.

ويضم هذا الجسر مسارين للسكة الحديدية، الأول لقطارات الركاب والآخر لقطارات البضائع، بالإضافة لمسار السيارات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

350 سيارة معدلة ودراجات نارية تحتفل باليوم الوطني السعودي على جسر الملك فهد

إعادة الشيء لأصله.. رصف 9 طرق بقرى البحيرة بتكلفة 31 مليون جنيه

400 مليون شخص عبر عليه.. جسر الملك فهد يحقق رقما قياسيا 2019

أطول جسر في العهد العثماني .. قصة تصميم سري لـ دافنشي رفضه الوالي وأصبح حقيقة

ترشيحاتنا

بيان عاجل وتحقيق.. رد فعل البرلمان بعد حادث قطار طنطا

أحمد موسى: بيان السكة الحديد كاذب ويسيء إلى وزير النقل.. فيديو

أبو المعاطي زكي يفجر مفاجأة مدوية عن الترتيب لاعتذار مرتضى منصور لـ الخطيب في بيته.. شاهد

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 29 - 10 -2019..فيديو

في عيد ميلاد سلوى محمد علي.. كيف استفادت من الزعيم جمال عبد الناصر

شاهد.. لحظة تعذيب جيش أردوغان لـ السوريين بـ مؤخرة الأسلحة

Advertisements

سرق الملابس الداخلية.. قصة الجاسوس الذي كشف مكان البغدادي

جمال رباني.. شاهد أحدث ظهور لـ هنا الزاهد ووالدتها وشقيقاتها

صورة جديدة تجمع أحمد فهمي بـ هنا الزاهد وشقيقاتها من منزلها

القبض على مطلق النار في مسجد بفرنسا.. ومفاجأة بهويته

مفاجأة رئيس الزمالك للخطيب برعاية وزير الرياضة.. التفاصيل كاملة

يكسر صمته بتصريحات نارية عن الخطيب..تركي آل شيخ: الأهلي كبير دائما ولا يقف على أحد

وزارة النقل تنتفض بعد وفاة شاب وإصابة آخر تحت عجلات قطار طنطا.. كامل الوزير: حادث فردي ولن نسمح بتكراره.. دورات تأهيل وعلاج نفسي لكل العاملين في هيئة السكك الحديد.. و120 ألف جنيه إعانة عاجلة

عورة المرأة أمام المحارم وجلوس الأم بملابس قصيرة أمام أولادها

تعليق مؤثر من شيرين رضا عن شهيد التذكرة.. ومتابعوها: حق علبتين سجاير كانوا أنقذوهم

علاج سحر التفريق بين الزوجين بـ23 آية قرآنية لو كان دخول الجن بينهما بالحسد

شهيد التذكرة.. أجبره الكمسري على القفز من القطار.. وجيرانه: شاب مكافح (تفاصيل كاملة)

دعاء في الصباح من 3 كلمات به تكسب 1000 حسنة وتمحو سيئات بعددها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تراجع الأسعار.. قائمة بأنواع السيارات الزيرو موديل 2020 بأقل من 150 ألف جنيه.. شاهد

أسباب وعلامات إصابة اللحوم بالصفراء وكيفية معرفة السليمة من المريضة

هيونداي تختبر كونا N الرياضية على حلبة نوربرجرنج.. صور