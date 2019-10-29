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منوعات

قصة حب أحمد وهبة تتوج بزفاف أسطوري

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:32 ص
صدى البلد
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هبه سمير
في ليلة عامرة بالحب والود تم حفل زفاف الفنان المنشد أحمد البربري علي الجميلة هبة الله حمدان شقيقة الكابتن إبراهيم حمدان إدارى فريق الكرة بالنادي الأهلي ونادى إتحاد الشرطة السابق بالمنيل.

بحضور باقة من ألمع النجوم، حيث حضر الفنان علي الهلباوي و فاجأ الحضور بغناء أغنيته الشهيرة( مرسال لحبيبتي)، و الشيخ طه الاسكندراني والمايسترو الفنان مصطفى النجدي و الشيخ طه حسين وفرج سعيد من اعضاء مجلس إدارة نقابة الإنشاد الديني و الإشراف على مدرسة الإنشاد ، وفاجأ الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين و المبتهلين بحضوره الحفل و معه لفيف من المنشدين و قاموا بأداء توشيح نسبٌ شريف و مباركة الحفل، كما حضر الفنان ماهر محمود من فرقة أيامنا الحلوة، والشيخ محمد الجعفري و الشيخ زكريا سيف و الشيخ حذيفة عبد الناصر و الشيخ عمر نبيل و الشيخ شهاب الدین و الشيخ أحمد خضر من اعضاء فرقة منشدين مصر، وكل من محمود محمد عمران، وأحمد رمضان و الشيخ علي أشرف و الشيخ محمود الشبراوي من فرقة وصلة سماع.

وحضر الحفل النائب محمد السيد الحسيني عضو مجلس النواب ،ورجل الأعمال محمد كمال جبر ورجل الأعمال إيمن على؛ والكابتن محمد الفيومي نجم نادي الزمالك وكابتن عمرو محمد أخصائي نادى براميدز وقد أحيا الحفل الفنان عصام فرحات و الفنان عمرو أبو زيد وحضر الموزع والملحن حسين زكريا والموزع والملحن هاني الجمل واستمر الحفل لعدة ساعات من الحب و الود.
قصة حب أحمد وهبة تتوج بزفاف أسطوري
قصة حب أحمد وهبة تتوج بزفاف أسطوري
قصة حب أحمد وهبة تتوج بزفاف أسطوري
قصة حب أحمد وهبة تتوج بزفاف أسطوري
قصة حب أحمد وهبة تتوج بزفاف أسطوري
قصة حب أحمد وهبة تتوج بزفاف أسطوري
قصة حب أحمد وهبة تتوج بزفاف أسطوري
قصة حب أحمد وهبة تتوج بزفاف أسطوري
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