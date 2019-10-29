9 خطوات من تليفونك المحمول.. جدد رخصة عربيتك وأنت فى البيت

يقدم "صدى البلد" خدمة للقراء تحمل جميع التفاصيل عن كيفية تجديد رخصة المركبات من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. https://moi.gov.eg/home/index



لتجديد الرخصة يجب على المستخدم اتباع الخطوات التالية:



1. الدخول على موقع وزارة الداخلية ​

2. الدخول على الخدمات الإلكترونية واختيار خدمات المرور

3. اخيار رخصة تجديد المركبة

4. يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها

5. يجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي​

6. يجب على المستخدم أن يقوم بدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة

7. لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع

8. عند التقديم على تجديد للرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم أنه يريد استلامها من وحدة المرور وذلك في حالة أن المركبة ليست في حالة فحص أو حظر

9. إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود



المستندات المطلوبة

1. الرخصة السابقة

2. صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل

3. شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"​