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فن

عبير صبرى توجه رسالة لجمهورها.. شاهد

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:58 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشرت الفنانة عبير صبرى عبر حسابها بموقع "إنستجرام" صورة جديدة ظهرت فيها وهى تلتقط صورة سيلفى.

وعلقت عبير صبرى على الصورة قائلة: "كل يوم نعيشه هو نعمة جديدة من الله تستحق الاحتفال بها".

وتفاعل متابعو عبير صبرى مع الصورة معلقين: "أحلى بيرو فى الدنيا، قمررر، صح كلامك".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة عبير صبرى الدرامية مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" مع الفنانة هبة مجدي وظافر عابدين وأحمد مجدي وهاني عادل، ومن تأليف عمرو ياسين وإخراج محمد سلامة.


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