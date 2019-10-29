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تعليم

رئيس جامعة المنصورة: إلزام كل طالب بمحو أمية مواطنين

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:54 م
صدى البلد
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همت الحسينى
عقد مجلس جامعة المنصورة اجتماعه برئاسة الدكتور أشرف محمد عبد الباسط رئيس الجامعة وحضور الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية.

ووافق المجلس بجلسته رقم 558 على إلزام كل طالب بمحو أمية عدد 2 مواطن خلال فترة دراسته بالجامعة وذلك فى اطار توجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة الخطة القومية للدولة لمحو الأمية وتعليم الكبار والتي ستُساعد على تحقيق التنمية الشاملة وتحقق رؤية مصر المستقبلية.

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط أن محو الأمية يمثّل مهمة قومية فى إطار الحملة القومية للقضاء على الأمية تحت رعاية رئيس الجمهورية سيشارك فيها طلاب كلية التربية للوصول إلى أكبر عدد ممكن ممن لا يعرفون القراءة والكتابة لمحو أميتهم بقرى محافظة الدقهلية، وتستهدف السن من 15 عامًا حيث يبلغ عدد السكان في محافظة الدقهلية في2019 ما يقرب من 7 مليون نسمة بنسبة 6.8% من إجمالي عدد سكان الجمهورية.

واضاف ان الجامعة منارة العلم بمحافظة الدقهلية ولها مسؤوليات ودور هام تجاه المجتمع المحيط ونشر التعليم فى كافة ربوع وقرى محافظة الدقهلية لمحو أمية المواطنين من خلال طلاب الكليات المختلفة بالجامعة.
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