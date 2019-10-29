سفارة بريطانيا :13 مليون جنيه إسترليني لدعم مكافحة الفقر بمصر

اختتم مارك برايسون ريتشاردسون - مدير ادارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة التنمية الدولية البريطانية - زيارته الناجحة لمصر في مدينتي الأقصر وأسوان حيث زار محطة بنبان للطاقة الشمسية ووحدة تكافل وكرامة للتضامن الاجتماعي اللتين تدعمهما حكومة المملكة المتحدة.



ووصل ريتشاردسون مصر الأسبوع الماضي لاستعراض فرص التعاون المستقبلي فيها، حيث قابل ريتشاردسون كلًّا من وزير التضامن الاجتماعي، ووزير قطاع الأعمال العام.



وأوضحت السفارة البريطانية في القاهرة في بيان صحفي لها اليوم أن المملكة المتحدة قدمت في نوفمبر 2017 قرضًا قيمته 97 مليون دولار أمريكي لمشروع شموس النوبة “Nubian Suns” للطاقة الشمسية بسعة قدرها 800 ميجا وات حيث جاء هذا القرض بوصفه جزءًا من حزمة التمويل الكبرى التي تهدف مساعدة مصر في الوصول إلى الأهداف المتعلقة باستخدام الطاقة الخضراء وتوفير آلاف فرص العمل ، ويعد مشروع شموس النوبة جزءا من محطة بنبان للطاقة الشمسية.



وتدعم المملكة المتحدة مصر أيضًا من خلال برامج مكافحة الفقر مثل تكافل وكرامة حيث أعلنت المملكة المتحدة في سبتمبر عن تمويل بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني من خلال البنك الدولي ، علي مدار أربعة أعوام حيث يهدف الى محاربة الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.



كما التقى ريتشاردسون أيضًا بالشركاء الدوليين لمناقشة مستجدات المشروعات التي تمولها المملكة المتحدة في قطاعات التعليم والهجرة والاقتصاد والتنمية.



واجتمع ريتشاردسون أيضًا أشرف سويلم - المدير العام لمركز القاهرة لتسوية المنازعات وحفظ السلام في إطار استعراض الشراكة المنعقدة بين المملكة المتحدة ومصر في مؤتمر أسوان المقبل المقرر انعقاده في ديسمبر 2019.



وذكر ريتشاردسون -مدير ادارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة التنمية الدولية البريطانية قائلًا: " إنني لمسرور حقًّا بزيارة مصر حيث تستهدف مشروعات وزارة التنمية الدولية ترك بصمة حقيقية في حياة الأفراد بل وأسفر المشروعان اللذان زرتهما عن فحوى الدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة لمصر فقد أُنشئ هذان المشروعان بهدف دعم مصر في إنشاء شبكة آمنة لحماية المواطنين ذوي الدخل المنخفض وتوفير فرص عمل من خلال الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية".



وأفاد السفير البريطاني في مصر جيفري آدامز قائلًا: "إن التمويل الذي تقدمه وزارة التنمية الدولية قدَّم مشروعات من شأنها تغيير حياة الأفراد في المنطقة ومن المخطط أن تُستهَل هذه الزيارة بمحادثة عميقة بين الدولتين في إطار تنمية شراكتنا".



واحتفلت وزارة التنمية الدولية مطلع هذا الشهر بنجاح مبادرة "هي فوري" في مصر. "هي فوري" مبادرة هدفت إلى ضم شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع العام للسماح بالتمكين الاقتصادي للمرأة الاقتصاد ودعم الشمول المالي.