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منوعات

إطلاق هاتف CAT S52 فى هذا الموعد.. تعرف على المواصفات

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:33 م
صدى البلد
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كريم جمال
تستعد شركة CAT الشهيرة لتقديم هاتفها الذكى رسميًا فى شهر نوفمبر القادم بأوروبا، والذى يأتى بميزات تجعله الهاتف الصلح للظروف الصعبة من الصدمات، والعمل به تحت المياه.

ويأتى الهاتف بشاشة قياس 5.65 بتقنية عرض HD+، مع طبقة حماية قوية من نوع Gorilla Glass 6، للوقاية من الصدمات والخدوش.

ولعشاق التصوير يحتوى الهاتف فى كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، وفلاش من نوع LED، وفتحة عدسة قياس 1.8 من صنع سونى.

ويمتلك الهاتف معالج من نوع MediaTek Helio P35، وذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، مع إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.

ويتحمل الهاتف العمل تحت الماء حتى عمق 1.5 متر، ويعمل بنظام أندرويد Android 9، ويمكنك الحصول عليه بدءًا من 12 نوفمبر مقابل 449 يورو.
إطلاق هاتف CAT S52 فى هذا الموعد.. تعرف على المواصفات
إطلاق هاتف CAT S52 فى هذا الموعد.. تعرف على المواصفات
إطلاق هاتف CAT S52 فى هذا الموعد.. تعرف على المواصفات
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