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منوعات

"سيكو مصر" هاتف مصري يغزو أسواق أوروبا

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:04 م
صدى البلد
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كريم جمال
تستعد الأسواق الأوروبية لإستقبال أول هاتف مصرى الصنع، والذى يحمل إسم Sico Nile X، حيث يوفر مميزات جيدة بسعر معقول ومنافس للغاية.

وبحسب تصريح رئيس مجلس الإدارة الشركة المصنعة للهاتف بأنه سيبدأ التصدير إلى من الصعيد، حيث مصنع سيكو، إلى ألمانيا وهولندا والنمسا، وبعدها السويد والنرويج وفنلندا، بالعلامة التجارية سيكو، حيث ستكون ألمانيا أول محطة بهاتف سيكو إنفينتي ماكس.

ولعل ما يميز هاتف Sico Nile X مواصفاته الجيدة وسعره المنافس الذي يعادل 240 دولارا تقريبا، والذى يأتى بشكل أنيق من البلاستيك المقاوم للصدمات والخدوش بوزن 165 غراما.

يمتلك الهاتف شاشة IPS بمقاس 5.7 بوصة وأبعاد "18:9" ودقة عرض +HD، مع معالج MTK6750T ثماني النوى بتردد 1.5 جيجاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت.

مع ذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية، وقارىء بصمة إصبع تقليدية، ومنفذ USB Type C ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، بالإضافة للقدرة على الاتصال مع شبكات 4G عبر شريحتي اتصال.

ولعشاق التصوير يحتوى الهاتف على كاميرا أساسية مزدوجة العدسة بدقة (13+5) ميجابيكسل، قادرة على تصوير الفيديوهات والتقاط 30 إطارا في الثانية، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

بالإضافة لبطارية بسعة 2800 ميلي أمبير تدعم ميزة الشحن السريع، و نظام تشغيل "أندرويد-7.0" نوجا.
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