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فن

محمد عباس يستعد لطرح ألبومه الجديد خلال أيام

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:15 م
صدى البلد
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أحمد البهى
يستعد المطرب محمد عباس لطرح ألبومه الجديد "شايفه أحلى" خلال الأيام المقبلة، حيث طرح برومو أغنية "شايفه أحلى" على مواقع التواصل الاجتماعي تمهيدًا لطرح الألبوم بالكامل.

وقال عباس إنه يقدم مجموعة متنوعة من ألوان الموسيقى في الألبوم ويوجد ضمن الألبوم أغنية باللهجة اللبنانية وهي "يتدلل"، وقام بتصوير أغنية "سيرة الحبايب" من الألبوم فيديو كليب ومن المقرر أن يصور أغان أخرى بعد طرح الألبوم.

ويتعاون عباس مع نخبة كبيرة من الشعراء والملحنين في الألبوم منهم الشاعر تامر حسين ، سلامة علي، عمر شرف ، سلمي رشيد ، محمد الشناوي، ومن الملحنين مدين ، محمد يحيي، شريف بدر، ويوجد 4 أغاني في الألبوم من ألحان محمد عباس، ومن الموزعين تميم ، وسام عبد المنعم ، شريف مكاوي، أحمد عبد السلام، محمد عاطف الحلو، محمد شفيق، والألبوم من إنتاج بلاك اند وايت ار اتش برودكشن.
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