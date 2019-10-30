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اقتصاد

القابضة للغازات: الكهرباء تستهلك 62% من الغاز الطبيعي بمصر

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:01 ص
الكهرباء
الكهرباء
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مايكل عياد
أصدرت الشركة القابضة للغازات "إيجاس"، تقريرها السنوي عن العام المالي المنقضي، والذي كشف عن حجم الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي والذي بلغ خلال العام المالي 2018/2019 حوالي 2181.7 مليار قدم مكعب بمتوسط استهلاك يومي 5977.4 مليون قدم مكعب.

ويرصد "صدى البلد"، حجم إستهلاك القطاعات المختلفة من الغاز الطبيعي حيث جاء قطاع الكهرباء في المرتبة الأولي كأكبر القطاعات المستهلكة للغاز وبلغ إستهلاكه حوالي 1359 بليون قدم مكعب بمعدل استهلاك يومي 3723.3 مليون قدم مكعب، ونسبة حوالي 62.3 % من إجمالي الإستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بمصر.

أوضح التقرير، أن قطاع الصناعة بلغ إستهلاكه حوالي 490 بليون قدم مكعب بمعدل1342.5 مليون قدم مكعب يوم، بنسبة استهلاك 22.5 % من إجمالي الإستهلاك المحلي.

وأضاف التقرير ، أن معدل استهلاك قطاع المنازل من الغاز الطبيعي بلغ حوالي 95 بليون قدم مكعب بمعدل 261.1 مليون قدم مكعب يوميا، بنسبة حوالي 4.3 % من إجمالي الإستهلاك، مشيرا الى أن معدل الاستهلاك للغاز الطبيعي بقطاع تموين السيارات بلغ حوالي 16.5 بليون قدم مكعب بمعدل 45 مليون قدم مكعب يوميا، بنسبة 0.8 % من إجمالي الإستهلاك.
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