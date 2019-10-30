لا تفوتها.. تغيرات جذرية في الواتساب

إذا لم تقم بتحديث تطبيق المراسلات العالمي "واتساب" ، فمن المحتمل أن تفقد بعض الميزات المهمة في تطبيق الدردشة الخاص بك، حيث قدمت الشركة الأخيرة عدد من الميزات الهامة لكل من Android ومستخدمي iOS.





حيث عمل التطبيق على إطلاق أكثر من ميزة خلال الفترة الماضية، وفقًا لموقع " India Today" التقني، فإليك التحديثات الأخيرة من تطبيق "الواتساب".





1- أخيرًا قضى الواتساب على أكثر الأمور إزعاجًا بالنسبة لمستخدمي هواتف الآيفون، وهي إظهار إشعارات المحادثات الصامتة، فقد عمل الواتساب على إخفاء المحادثات التي يتم تشغيل الوضع الصامت بها، فمنذ هذه اللحظة لن تظهر إشعارات المحادثات الصامتة أمامك مرة أخرى في خانة الإشعارات، أو ضمن المحادثات العادية.





2- كما تضمن حجم التحديث الجديد لـ WhatsApp هو 78 ميجابايت، وهذا يسهل كثيرًا من عملية إرسال واستقبال الوسئط مثل الصور والفيديوهات وغيرها، بالإضافة إلى أنها ستتيح وضع الرموز التعبيرية والملصقات بطريقة أفضل.





3- يتلقى إصدار التطبيق 2.19.110.20 لنظامي iOS و 2.19.298 من تطبيق Android أيضًا بعض التغييرات في إعدادات خصوصية المجموعة بما في ذلك خيار القائمة السوداء الجديد.





ويمكنك الآن إدارة إعدادات خصوصية المجموعة في السماح لأشخاص معينة لإدخالك إلى المجموعات، وذلك من خلال الدخول إلى الإعدادات وضبط الخصوصية بها، والاختيار بين الجميع، أو جهات الاتصال الخاصة بك، أو جهات الاتصال الخاص بك باستثناء أشخاص معينة، أو لا أحد وحينها سيتم إرسال دعوة دخول إلى المجموعة لتقبلها أو ترفضها .





4- إصلاح مشكلة النسخ الاحتياطي على iCloud لهواتف اآيفون، حيث أضافت الشركة الآن صفحة دعم مخصصة لاستكشاف أخطاء النسخ الاحتياطي لـ iCloud.





5- فيما يعمل الواتساب حاليًا على تطوير الوضع المظلم لإتاحة على التطبيق قريبًا.



