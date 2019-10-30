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أخبار العالم

واشنطن تدعو قادة لبنان للإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تحقيق الاستقرار

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:58 ص
المظاهرات السلمية
المظاهرات السلمية في لبنان
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أ ش أ
دعت الحكومة الأمريكية قادة لبنان السياسيين إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة قادرة على بناء لبنان مستقر ومزدهر وآمن يستجيب لاحتياجات مواطنيه.

وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، في تصريح، الثلاثاء أنه في ضوء استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، فقد وجهت المظاهرات السلمية وتعبيرات الوحدة الوطنية على مدار الأيام الـ 13 الماضية رسالة واضحة، وهي أن الشعب اللبناني يريد حكومة تتسم بالفعالية والكفاءة إضافة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية والقضاء على الفساد.

وأضاف مايك بومبيو أنه ينبغي أن تتوقف أي أعمال عنف أو استفزاز .. مشيرا إلى أن بلاده تدعو الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية إلى العمل على ضمان حقوق وسلامة المحتجين.
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