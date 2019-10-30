ضبط ٣١ قطعة سلاح وكميات من المواد المخدرة في حملة أمنية بسوهاج

اسفرت حملة أمنية لضباط المباحث الجنائية بسوهاج، عن ضبط ٣١ قطعة سلاح، وكميات كبيرة من المواد المخدرة.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي اخطارا من العميد عبد الحميد ابو موسي، مدير المباحث الجنائية، بتنفيذ حملة أمنية أسفرت عن صلط ٤ بنادق آلية، و ٨ بنادق خرطوش، و١٦ فرد روسي محلي الصنع، و٣ فرد خرطوش محلي الصنع بحوزة ٣١ شخصا.



وتم ضبط "أدهم. خ. ا" ٣٣ عاما عامل ومقيم مركز البلينا، وبحوزته ٥ لفافات لمخدر الشابو تزن 25 جرام وهاتف محمول، وبمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، كما تم ضبط ١٥ قطعة من مادة الحشيش المخدر تزن ٥٠ جرام حيازة "رجب. ج. ا" ٣٧ عاما عامل ومقيم مركز سوهاج وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.



تم تحرير المحاضر اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

