مقتل 5 جنود أفغان إثر اشتباكات مع مسلحي طالبان شمال البلاد

لقى 5 جنود أفغان حتفهم، فيما تم احتجاز 8 آخرون كرهائن من قبل مسلحي حركة "طالبان" أثناء اندلاع اشتباكات بين الجانبين في إقليم "قندوز" شمالي أفغانستان .



ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن مصادر أمنية أفغانية اليوم الأربعاء أن الاشتباكات اندلعت في مقاطعة "خان أباد" بالإقليم عقب قيام مسلحي حركة "طالبان" بشن هجمات على نقاط تفتيش أمنية، مشيرة إلى أن الحركة تكبدت خسائر في صفوفها.



من جانبها، أكدت حركة "طالبان" اندلاع هذه الاشتباكات.

