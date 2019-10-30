Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مقتل 5 جنود أفغان إثر اشتباكات مع مسلحي طالبان شمال البلاد

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:35 ص
حركة طالبان
حركة طالبان
Advertisements
أ ش أ
لقى 5 جنود أفغان حتفهم، فيما تم احتجاز 8 آخرون كرهائن من قبل مسلحي حركة "طالبان" أثناء اندلاع اشتباكات بين الجانبين في إقليم "قندوز" شمالي أفغانستان .

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن مصادر أمنية أفغانية اليوم الأربعاء أن الاشتباكات اندلعت في مقاطعة "خان أباد" بالإقليم عقب قيام مسلحي حركة "طالبان" بشن هجمات على نقاط تفتيش أمنية، مشيرة إلى أن الحركة تكبدت خسائر في صفوفها.

من جانبها، أكدت حركة "طالبان" اندلاع هذه الاشتباكات.
Advertisements

ترشيحاتنا

بالكاجوال.. زوجة الحضري تشعل انستجرام برفقته

بسبب عبارة الله أكبر.. هروب جماعي من عرض لفيلم الجوكر في باريس

دعاء قضاء الدين .. أذكار وأدعية رددها يوميا تيسر لك سداد ديونك وتوسع رزقك

جريئة وملفتة.. 20 اطلالة لـ زوجة عصام الحضري في عيد ميلادها

اقتصادية النواب تكشف عن تراجع أسعار 4 سلع مهمة.. تفاصيل

علاج لمن يعاني من الاكتئاب.. هذا الدعاء يبدل الحزن فرحاً

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس و BYD يتحدان فى إنتاج Denza X الكهربائية الجديدة .. صور

ميكب هادئ.. شاهد هيفاء وهبي بفستان مشجر

مجوهرات فخمة وفساتين أنيقة.. شاهد أجمل إطلالات ديانا كرزون فى عيد ميلادها