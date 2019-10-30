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منوعات

طفلة تحرج ترامب داخل البيت الأبيض.. فيديو

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:33 ص
الرئيس الأمريكي وزوجته
الرئيس الأمريكي وزوجته ميلانيا
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شيماء مصطفى
شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، الاثنين الماضي، في توزيع "حلوى" الهالوين على الأطفال، كعادة سنوية داخل البيت الأبيض.

وخلال هذا الحدث، أحرجت طفلة صغيرة، الرئيس ترامب، بعد تجاهلها له تماما، عند إعطائه الحلوى لها.

ووفقًا لصحيفة "اكسبريس" الأمريكية، اختارت الطفلة، التي كانت ترتدي ملابس الشخصية الكرتونية "دوروثي"، أن تأخذ الحلوى من ميلانيا ترامب، وابتعدت عن الرئيس الأمريكي.

وظهرت لقطات محاولة ترامب التفاعل واللعب مع الفتاة، إلا أنها تجاهلته تمامًا، ما أثار سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وقال أحد الأشخاص: "فتاة جيدة.. لم ترغب في أن تكون جزءًا منه".

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