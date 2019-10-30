لخطورتها على الصحة العامة.. غلق ٣١٥ منشأة غذائية وإعدام ٢٤ طن أغذية بالشرقية

أكد الدكتور"هشام شوقي مسعود" وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم تشديد الرقابة علي المنشآت الغذائية بالمحافظة ، وضبط المخالف منها لوصول منتج غذائي آمن حفاظًا علي صحة المواطنين وشن حملات مكثفة علي المنشآت الغذائية والأسواق بجميع مراكز ومدن المحافظة خلال شهر أكتوبر الحالي .



أضاف المحافظ انه أسفرت جهود الحملات عن إعدام ٢٤ طن ، ٢٩١ كجم أغذية متنوعة لوجود تغير في خواصها الطبيعية ، وضبط ٣ طن ، ٥٥٣ كجم أغذية لسوء التخزين وإشتباه في عدم صلاحية الأغذية ، وسحب ٤٦٠٨ عينة أغذية مختلفة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



كما تم تحرير ١٨١٦ محضر جنحة صحية ، ومخاطبة الجهات المختصة لغلق ٣١٥ منشأة غذائية بالمحافظة وذلك لوجود خطر داهم علي الصحة العامة وعدم وجود ترخيص .



وأشار"مسعود" الي أنه لا تهاون فى الإضرار بصحة المواطن الشرقاوي ، وإستمرار جهود مراقبة الأغذية وجميع الإدارات الوقائية بالمديرية لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق ، لضمان وصول منتج غذائي سليم وآمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.