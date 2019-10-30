Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

العربية: أنباء عن توافق على إعادة تكليف الحريري برئاسة الحكومة اللبنانية

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:23 م
رئيس الوزراء اللبناني
رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري
Advertisements
شيماء مصطفى
أفاد موقع "لبنان 24"، في نبأ عاجل له، منذ قليل، بأن هناك أنباءً عن توافق لإعادة تكليف رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري برئاسة الحكومة.

ونقل الموقع عن قناة العربية، قولها إن مصادر رئاسية لبنانية تحدثت عن توافق لإعادة تكليف رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري برئاسة الحكومة.

وقدم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة إلى الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، عقب الاحتجاجات في البلاد.

وقال الحريري -في مؤتمر صحفي من مقر إقامته في بيت الوسط في العاصمة بيروت: «حاولت كل هذه الفترة إيجاد مخرج نستمع من خلاله لصوت الناس، ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والمعيشية».

وجاءت استقالة الحريري في اليوم 13 للاحتجاجات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير داخلية لبنان تكشف: استقالة الحريري ضرورية لمنع كارثة محققة

شاهد.. لحظة تقديم سعد الحريري استقالته إلى الرئيس اللبناني

أول قرار من المتظاهرين في لبنان بعد استقالة سعد الحريري

تعليق جديد من سعد الحريري عقب تقديم استقالته

سعد الحريري يتقدم باستقالته ويعلق: "مرتاح أنني قدمت شيئًا للشعب اللبناني".. والمتظاهرون يعلنون البقاء في الشوارع.. وفرنسا تحذر من آثار القرار

الحريري: أتمنى خروج لبنان من المأزق الراهن

ترشيحاتنا

حقيقة زيارة رئيس الزمالك لـ محمود الخطيب.. مرتضى منصور يجيب

بالكاجوال.. زوجة الحضري تشعل انستجرام برفقته

علاج لمن يعاني من الاكتئاب.. هذا الدعاء يبدل الحزن فرحاً

إطلالة لـ أليساندرا أمبروسيو تكشف عن خوفها من الحسد والعين

التعرق الزائد دليل على أمراض خطيرة.. تعرف على أسبابه وطرق علاجه

سعرها لا يصدق.. يسرا تنشر صورتها داخل أول سيارة تعمل بالكهرباء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أن تذمر من بكائه على فيس بوك.. أب يقتل طفله حديث الولادة

حياتها في خطر.. البحث عن سمكة قرش في البحر الأحمر

مخدرات في العزاء.. تقديم الحشيش لمشيعي جنازة بالخطأ والنتيجة كارثية