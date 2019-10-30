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أخبار العالم

الجيش السوري يدعو القوات الكردية إلى الانخراط في صفوفه لصد العدوان التركي

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 03:02 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
ناشدت وزارة الدفاع السورية اليوم الأربعاء، مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" الكردية إلى الانخراط في الجيش النظامي لمواجهة "العدوان التركي" على الأراضي السورية.

وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان لها، إن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وبعد بسط سيطرتها على مناطق واسعة من الجزيرة السورية تدعو عناصر المجموعات المسماة بقسد إلى الانخراط في وحدات الجيش للتصدي للعدوان التركي الذي يهدد الأراضي السورية".

وأضافت أن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة مستعدة لاستقبال العناصر والوحدات الراغبين بالانضمام إليها من هذه المجموعات وتسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والمطلوبين أمنيا".

وتابعت الوزارة في بيانها: "نواجه عدوا واحدا ويجب أن نبذل مع أبناء سوريا الموحدة من عرب وأكراد دماءنا لاسترداد كل شبر من أراضي سوريا الحبيبة".
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