شائعات مغرضة.. وزارة الصحة تنفي انتشار فيروسات وميكروبات وبائية في المدارس

نفى علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، انتشار فيروسات وميكروبات وبائية داخل المدارس وفي الهواء، قائلا:" مجرد إشاعات مغرضة ليس لها أساس من الصحة".



وأضاف عيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن وزارة الصحة تضمن حقوق الأطفال والكبار ومنذ ولادة الطفل يتم تطعيمه وتوفير تطعيمات لطلاب المدارس ضد الالتهاب السحائي وتطعيم التيتانوس والبكتريا.



وتابع:" مصر خارج الحزام الوبائي بالالتهاب السحائي، وهناك متابعة دورية لرصد أي حالة إصابة مرضية ويتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وإجراء التحاليل للتأكد من صحة وجود اي ميكروب او فيروس".



وأكمل علاء عيد:" خطة وزارة الصحة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على المنشآت التعليمية وهناك تعاون مع وزارة التربية والتعليم ويتم تنفيذها في المنشآت التعليمية"، مضيفا:" منظمة الصحة العالمية أكدت أن مصر من أفضل الدول وتعتبر الدولة الرائدة في الوطن العربي في نسب التغطية بتطعيمات الأطفال وتصنف الإجراءات الوقائية في مصر من أعلى المعايير على مستوى العالم".

