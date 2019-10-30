Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شائعات مغرضة.. وزارة الصحة تنفي انتشار فيروسات وميكروبات وبائية في المدارس

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:49 م
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
نفى علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، انتشار فيروسات وميكروبات وبائية داخل المدارس وفي الهواء، قائلا:" مجرد إشاعات مغرضة ليس لها أساس من الصحة".

وأضاف عيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن وزارة الصحة تضمن حقوق الأطفال والكبار ومنذ ولادة الطفل يتم تطعيمه وتوفير تطعيمات لطلاب المدارس ضد الالتهاب السحائي وتطعيم التيتانوس والبكتريا.

وتابع:" مصر خارج الحزام الوبائي بالالتهاب السحائي، وهناك متابعة دورية لرصد أي حالة إصابة مرضية ويتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وإجراء التحاليل للتأكد من صحة وجود اي ميكروب او فيروس".

وأكمل علاء عيد:" خطة وزارة الصحة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على المنشآت التعليمية وهناك تعاون مع وزارة التربية والتعليم ويتم تنفيذها في المنشآت التعليمية"، مضيفا:" منظمة الصحة العالمية أكدت أن مصر من أفضل الدول وتعتبر الدولة الرائدة في الوطن العربي في نسب التغطية بتطعيمات الأطفال وتصنف الإجراءات الوقائية في مصر من أعلى المعايير على مستوى العالم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: نستهدف تطعيم 11 مليون طالب خلال العام الدراسي الجديد

الصحة تضع خطة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية بين طلاب المدارس.. الإنفلونزا أكثر فيروس انتشارا بين الطلاب.. وتطعيم 11 مليون طالب خلال العام الدراسي الجديد

"الصحة" تؤكد عدم رصد أي حالات مصابة بالالتهاب السحائي بين تلاميذ الإسكندرية

القصة الكاملة لكشف زيف شائعات الإخوان عن تفشي مرض الالتهاب السحائي

شائعة الالتهاب السحائى بين طلاب المدارس.. تتسبب في لوم البرلمان للصحة

حقيقة وفاة طالب الغربية.. الصحة: مصر خارج الحزام الأفريقي للالتهاب السحائي

ترشيحاتنا

نجم الزمالك يتلقى خبرا حزينا

شاهد.. الأهلي يستفز الزمالك بالقميص الجديد.. الثالث أجاي

العربية: أنباء عن توافق على إعادة تكليف الحريري برئاسة الحكومة اللبنانية

خناقة بين ياسمين صبري ومتابعيها على تويتر بسبب «شهيد التذكرة»| شاهد

المصرية للاتصالات: نعتذر لعملائنا عن قطع الخدمة.. ونعدهم بالتعويض

فى دقيقتين.. حضرى ألذ فطار للأولاد بخلطة سرية للبيض

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وأنيقة.. 20 إطلالة مميزة لـ شام ابنة أصالة

هنتعشى إيه النهاردة.. كلوب ساندوتش مع عصير رمان

ميزة جديدة.. هشام عز العرب لـ صدى البلد: فولفو XC40 مناسبة فى مصر.. لهذا السبب