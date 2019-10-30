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حوادث

وصول فريق من النيابة إلى موقع انهيار عقار الدرب الأحمر

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:47 م
انقاض عقار الدرب
انقاض عقار الدرب الأحمر
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إسلام مقلد
انتقل فريق من نيابة جنوب القاهرة إلي موقع انهيار عقار وجزء من آخر مجاور له بحى الدرب الاحمر، للوقوف على ملابسات الحادث وإجراء المعاينات.

وكانت فرق الانقاذ البرى التابعة للحماية المدنية بالقاهرة نجحت فى إستخراج فتاة من تحت الأنقاض .

وكانت شرطة النجدة تلقت بلاغا بإنهيار العقار رقم 9 الحارة النظيفة من شارع باب الوزير بجوار دار المحفوظات دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر.

علي الفور وجه اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بسرعه انتقال رجال الحماية المدنية .

وتبين من المعاينه ان المنزل المنهار مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق تعلوه ويقطنه اسرة واحدة ، وقد ادى انهيار المنزل إلى إنهيار جزء من العقار رقم 7 المجاور للعقار المنهار ، فقامت أجهزة الأمن بإخلاء العقارات المجاورة كإجراء تحفظي لحماية الأرواح لحين قيام مهندسي الحي بالمعاينات اللازمة .

وتمكنت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة من إستخراج فتاة في العقد الثالث من العمر من تحت الأنقاض بحالة جيدة وتم نقلها للمستشفى ولم يسفر الحادث عن ثمة وفيات أو مصابين آخرين .
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