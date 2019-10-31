شاهد.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول وأرسنال المثيرة في كأس الرابطة الإنجليزي

أطاح فريق ليفربول بمنافسه أرسنال من كأس الرابطة الإنجليزي بركلات الجزاء بنتيجة 5-4 بعد تعادل الفريقين بخمسة أهداف لكل منهما فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الآنفيلد.



وتأهل ليفربول إلى دور ربع النهائي من كأس الرابطة الإنجليزي.



وافتتح ليفربول التهديف فى الدقيقة 6 عن طريق شكودرن موستافي مدافع أرسنال بهدف في مرماه بالخطأ.



وأدرك أرسنال هدف التعادل فى الدقيقة 19 عن طريق توريرا بعد ما سدد زميله الكرة بقوة داخل منطقة الجزاء ليتصدى لها حارس ليفربول وترتد له ليكملها فتسكن الشباك.



وأضاف فريق أرسنال الهدف الثاني فى الدقيقة 26 عن طريق مارتينيلي كما تمكن أرسنال من إحراز هدف الثالث فى الدقيقة 36 عن طريق مارتينيلي بعد تلقيه عرضية أرضية متقنة من الناحية اليسري سددها بقوة داخل منطقة الجزاء فتسكن الشباك.



وجاء هدف ليفربول الثاني فى الدقيقة 43 عن طريق ميلنر من ركلة ضربة جزاء.



وعاد أرسنال مرة أخري للتهديف فى الدقيقة 54 عن طريق أينسلي مايتلاند نيلس بعد استغلاله خطأ فادحا من ميلنر رواغ حارس مرمي ليفربول وسددها بقوة سكنت الشباك.



وقلص تشامبرلين لاعب ليفربول الفارق فى الدقيقة 58 من تسديدة صاروخية قبل منطقة الجزاء فتسكن الشباك على الفور.



وتعادل فريق ليفربول فى الدقيقة 62 عن طريق ديفوك أوريجي بعد مرواغة رائعة له لمدافعي أرسنال خارج منطقة الجزاء فيسددها بقوة لتسكن الشباك على الفور.



وجاء الهدف الخامس لفريق أرسنال في الدقيقة 70 عن طريق ويلوك من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء فتسكن الشباك علي الفور.



وسجل اوريجي هدف التعادل فى الدقيقة 95 من ركلة مقصية رائعه بعد تلقيه عرضية متقنة من زميله.