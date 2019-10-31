بسبب سمير غانم.. حوار شيق بين رامي إمام ودنيا

قام المخرج رامي إمام، بنشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، لغلاف مجلة "فوج" العربية التي تصدرها الفنان الكبير سمير غانم كأول كوميديان عربي يقوم بهذا الشيء.





وعلق رامي إمام، على الصورة "أنا أخدت الصورة دي من على البروفايل بتاع دنيا سمير غانم، من غير ما استأذنها، وحطيتها على البروفايل بتاعي، برضه من غير ما استأذنها، الصورة دي من على بوستر مجلة "ڤوج أرابيا" اللي اتشرفت بوجود صورة للاستاذ سمير غانم على غلافها".





وأضاف رامي إمام، "ومن حلاوة الصورة وجمالها قررت أحطها عندي علشان أتشرف بوجود الاستاذ سمير غانم على البروفايل بتاعي، أستاذ سمير أسطورة الضحك، ربنا يحفظك ويديم عليك نعمة حب الناس وتضحكنا كمان وكمان".



